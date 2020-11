Calcio, Spal-Salernitana 2-0, arriva il primo ko per i granata

Arriva la prima sconfitta della Salernitana alla settima giornata di campionato. Ieri sera, allo stadio Mazza di Ferrara, i granata sono passati in svantaggio al 6′ grazie ad una rete di Mattia Valoti ed, in assenza di una reazione seria degli avversari, ci ha pensato Federico di Francesco a siglare il goal del raddoppio e ad archiviare la partita. “Brutta prestazione e Salernitana irriconoscibile” è il grido dei tifosi campani mentre mister Castori commenta: “E’ colpa di tutti, troppi errori e approccio sbagliato, a tratti in balia della Spal”. Prima sconfitta dunque per la Salernitana e terza vittoria consecutiva per la Spal che esulta per il risultato e per il bel gioco mostrato.