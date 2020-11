Calcio, si profila una nuova panchina per la Cavese

A seguito delle dimissioni ufficiali del mister Giacomo Modica, nella Cavese si sta profilando una nuova panchina. Pare infatti che sia pronto per la firma una vecchia conoscenza delle squadre campane come la Nocerina, il Portici ed il Sorrento. Milanese di nascita, mister Vincenzo Maiuri è rimasto nel cuore del popolo della penisola sorrentina per aver guidato splendidamente i rossoneri in serie D e pare che sarà proprio lui a risollevare le sorti della squadra biancoblù. L’accordo col presidente Santoriello dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma attendiamo ovviamente l’ufficialità da parte della società.