Calcio, rinviato il match Potenza-Avellino

La Lega Pro ha disposto il rinvio della partita Potenza-Avellino. Per la squadra di Braglia si tratta del terzo consecutivo; ecco il comunicato: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, venga rinviata a data da destinarsi”.