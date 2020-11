Calcio, rinviata la decisione del Giudice Sportivo di Serie B sul caso Salernitana – Reggiana

Il caso Salernitana- Reggiana è rimasto ancora irrisolto. Il Giudice Sportivo di Serie B si è preso altro tempo per fare un supplemento di indagine e stabilire poi se ci sarà una vittoria a tavolino per i granata, penalizzando dunque gli emiliani che non si erano presentati in campo a causa delle tante positività al Covid-19 oppure un semplice rinvio di partita. Nel comunicato, pubblicato sul sito della Lega B, il match in questione risulta essere sub-iudice. Il club emiliano è molto agguerrito perché aveva fatto appello all’impossibilità di disputare una partita per “cause di forza maggiore”: 23 contagiati riscontrati nel gruppo squadra, tra cui 18 giocatori e l’allenatore sarebbero dovuti bastare, secondo il club, a fare breccia su Lotito e sulla Lega B ma, a quanto pare, così non è stato. Si attendono sviluppi sulla situazione.