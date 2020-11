Calcio, preparatore dei portieri della nazionale colombiana positivo al Covid. Nessuna quarantena per Ospina

Il campionato italiano di serie A si ferma per lasciare spazio alle nazionali. Sono 15 i giocatori del Napoli impegnati per rappresentare il proprio Paese ma, nemmeno il tempo di partire che già dalla Colombia arriva la notizia che il preparatore dei portieri Des McAleenan è risultato positivo al Covid-19. Il CT lo ha sostituito con Ricardo Lopez. Per fortuna David Ospina, non andrà in quarantena perché non ha avuto alcun contatto con McAleenan ma quanti rischi per questi calciatori che prima si vorrebbero in una bolla e poi li si manda in giro per il mondo!