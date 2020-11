Calcio, perde ancora il Napoli Femminile che resta a zero punti

Il Milan Femminile vince 2-1 a Napoli contro la squadra di Marino. Altri tre punti per il team di Maurizio Ganz, che lotta per un posto in Champions League. Dopo il vantaggio su rigore nel primo tempo grazie a Giacinti, il capitano rossonero raddoppia in apertura della seconda metà di gara. Rossonere che rischiano un po’ troppo nel finale di match: cartellino rosso per Vitale e Napoli che accorcia con un rigore realizzato da Goldoni. Continua dunque la serie negativa per le partenopee che sono ancora a quota zero punti.