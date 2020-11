Calcio, Padalino: “con la Paganese una partita maschia”

La Juve Stabia pareggia ieri nel derby casalingo contro la Paganese. Nel post partita l’allenatore delle Vespe, Padalino, dichiara: “In più di un’occasione siamo stati troppo fragili e poco determinati nei duelli individuali, contro un avversario che andava spesso alla ricerca di questo. Ci sono quindi stati errori individuali all’interno di errori di reparto. In questo girone tutti hanno voglia di fare risultato e la ferocia di essere protagonisti. Soprattutto quando si incontrano quelle che vengono considerate squadre di vertice o come noi che veniamo da una retrocessione. Non mi meraviglia, anzi mi stupisco che qualcuno si meraviglia. E’ evidente che se si prova a fare la partita, concedi ripartenze. Questo è lo scotto che paga chi prova a giocare. Tanti errori sono figli delle nostre manovre, delle nostre trame di gioco. I due pali colpiti fanno parte del gioco: peccato averli presi, avrebbero fatto registrare un risultato diverso. Anche la Paganese ha giocato una partita maschia e ci sta aver fatto anche ping pong”.