Calcio, Napoli: dopo Hysaj ed Osimhen si ferma anche Ospina

Come era prevedibile, la sosta per le Nazionali si sta trasformando in un calvario anche per il Napoli. Dopo Hysaj bloccato dal Covid, Osimhen fermato da una lussazione alla spalla, Rino Gattuso dovrà fare a meno anche di David Ospina. Il portiere colombiano ha accusato un problema fisico e non è sceso in campo con la sua Nazionale contro l’Ecuador e tornerà a Napoli per valutare le sue condizioni fisiche. Secondo le prime indiscrezioni giunte dal Sudamerica, Ospina era uscito acciaccato dalla sfida contro l’Uruguay, avendo accusato già dopo il match con il Bologna qualche piccolo problema, e non è riuscito a recuperare in tempo per la gara con l’Ecuador; nei giorni scorsi si è sottoposto a terapie, ma non è bastato. Al suo posto domenica sera contro il Milan ci sarà Alex Meret.