Calcio, mister Padalino: “contro la Turris mi è piaciuto l’agonismo”

A seguito del derby con la Turris, finito in parità, 1-1, sia come risultato che come prestazione, le squadre hanno giocato un tempo ciascuno, mister Padalino ha così commentato la sua Juve Stabia: “I derby danno sempre una carica emotiva forte che ti fa giocare con tensione ed ansia che possono oscurare anche le giocate più semplici. Potevamo fare il 2-0 con Scaccabarozzi ma il portiere ha fatto un buon intervento. Anche la Turris teneva a questa partita ed abbiamo fatto entrambe una buona prestazione. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia di fare risultato ma manca sempre quel poco per realizzare: qualche volta il cinismo, qualche volta poco palleggio ma si tratta sempre di episodi; la situazione comunque ci fa ben sperare. La Turris è una squadra che verticalizza e che aveva preparato la gara cercando la profondità con attacchi diretti. Noi eravamo in partita ma dobbiamo giocare come se fossero tutti derby, l’atteggiamento è fondamentale. Della gara mi è piaciuto l’agonismo che pensavamo di non avere e che dobbiamo confermare sempre”.