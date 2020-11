Calcio, Lotito compra un aereo, Louis Alberto: “con quei soldi poteva pagare noi”

Fa infuriare e non poco l’ultima novità presentata dal patron biancoceleste Lotito: l’aereo griffato Lazio che ha orgogliosamente presentato e che verrà usato dalla squadra di Inzaghi il 21 novembre per la trasferta a Crotone. Ecco il tweet di soddisfazione con il quale il Presidente ha presentato il Boeing 737/300: “È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta – si legge sul sito ufficiale della Lazio -. Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”. Ma c’è un altro tweet, quello di contestazione, che non è passato inosservato agli occhi dei più: si tratta di Louis Alberto che scrive: “Tutto molto bello… ma quando ci preoccupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza. L’ho visto, così tanti soldi spesi… Compra cose, spende cose. Per noi della squadra invece non c’è niente”.