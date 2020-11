Calcio, Lobotka e quei chili di troppo

Raccomandato fortemente da Hamsik, desiderato da mister Gattuso, Stanislav Lobotka è un calciatore del Napoli dal mese di gennaio. Inizialmente la speranza che lo slovacco fosse un buon giocatore si univa allo scetticismo sulle sue condizioni fisiche con le quali si è presentato nella città partenopea ma, sta di fatto, che il popolo azzurro ha deciso di aspettare per dare un giudizio e di rimandarlo per dargli tempo dimostrare il suo valore. Ebbene, giunti a novembre, dopo diverse comparse in svariate partite, il centrocampista azzurro ha avuto la possibilità di partire titolare in una partita di Europa League ma, anche questa volta, la sua mediocre prestazione lo ha fatto risultare il peggiore in campo. Ancora una volta si è ripresentato dunque il problema sulla condizione di un fisico non sportivo perché in sovrappeso. Questo è un pensiero comune tra i tifosi ma questa è anche la considerazione che Giuseppe Bruscolotti ha fatto qualche giorno fa “Lasciatemi evidenziare una cosa, io Lobotka l’ho visto molto in sovrappeso nell’ultima partita. Questo ragazzo ha la pancetta, è così evidente. Sono rimasto un po’ sorpreso vedendolo giocare contro il Rijeka in Europa League” le sue dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli.