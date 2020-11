Calcio, Langella non ci sta: “col Palermo partita falsata”

Al termine del match contro il Palermo, il Presidente della Juve Stabia ha sbottato definendo la gara falsata perché viziata da errori arbitrali importanti. In particolare Langella fa riferimento a due episodi (un fallo di mano di un difensore rosanero ed uno di braccio di un altro difensore) punibili con calcio di rigore ma lasciati passare senza penalty dall’arbitro Carella. “Sono molto arrabbiato per la conduzione arbitrale e ritengo che la gara disputata oggi sia stata falsata. Faccio un appello all’AIA, perché con questo andazzo non si va da nessuna parte e chiediamo dunque rispetto per un club sano e onesto. L’attenzione deve essere massima soprattutto in gare di questo livello. Le immagini raccontano l’evidenza e gli episodi dei due rigori netti non concessi sono inaccettabili; addirittura nessuno dei due è stato concesso, sono amareggiato”, le parole di Langella.