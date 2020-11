Trasferta sofferta per il Sorrento che però con cinismo e spirito di sacrificio riesce a portare a casa 3 punti contro l’Altamura! Il possesso palla e le diverse opportunità avute dai padroni di casa non sono mai andate a buon fine mentre, alla prima vera occasione per i rossoneri costieri, Gargiulo insacca nella porta e firma il vantaggio sorrentino! Spinge a testa bassa l’Altamura prima con Vantaggiato poi con Guadalupi ma il tutto si risolve in un niente di fatto. Allo scadere del secondo tempo, come una manna dal cielo, Cassata regala a Procida la palla che quest’ultimo trasforma nel due a zero, dopo il quale arriva il fischio finale. Boccone amaro per l’Altamura sciupona e chapeau al Sorrento che conquista la vittoria della sofferenza ma che dà ancor di più consapevolezza ai rossoneri di essere una squadra forte e meritevole del primato in classifica!