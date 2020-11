La Turris di mister Fabiano perde in casa per 2-0 con il Potenza del neo allenatore Ezio Capuano. Il presidente Colantonio, però. nell’intervista post gara non mostra preoccupazione per questa sconfitta ma, ancora una volta, a turbare la sua tranquillità è la mancata collaborazione con il Comune per la questione stadio.