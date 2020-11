Una gara che si sarebbe dovuta disputare inizialmente il 25 ottobre quella tra la Nocerina ed il Nola ma che, di fatto, era stata rimandata al 15 novembre per la positività al Covid 19 di alcuni tesserati. Ora, a seguito di un’ulteriore richiesta di rinvio da parte dei molossi, che hanno iniziato gli allenamenti solo ieri, la LND ha ufficialmente stabilito che il match verrà recuperato a data da destinarsi. Intanto oggi ricorre l’anniversario del “derby-farsa” che fece il giro del mondo 7 anni fa, mai disputato contro la Salernitana. Quel giorno, dopo solo 3 minuti di gioco, i primi due calciatori della Nocerina erano distesi sul prato verde e chiesero la sostituzione, dopo altri due minuti li seguì il terzo e dopo altri 10 minuti in terra di giocatori ne caddero tre! Morale della favola al 21′ i Salernitani erano in 11 ed i Nocerini in 6: all’arbitro non restò altro da fare che sospendere la partita e decretare la vittoria a tavolino per i granata.



