Calcio, la moglie di Mertens si tuffa nelle acque di Napoli, è polemica sui social

E’ fine novembre, un periodo in cui i calciatori combattono il freddo correndo sul campo mentre qualcun’ altra il freddo lo sfida con tuffo a mare. Ed è proprio questo il caso Kat Kerkhofs, moglie dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, abituata ai ben più rigidi autunni belgi, che non ha perso tempo: ha indossato un bikini e… si è tuffata in mare. Nelle acque della città partenopea, così tanto apprezzata dalle compagne dei calciatori, la donna ha sfoggiato tuta la sua allegria ed ha prontamente postato il tutto su Instagram: “Mamma mia Napoli, che bellezza”, con un cuore e l’hashtag “Summer in winter”, la didascalia scritta dalla modella e conduttrice sul proprio account. Furiosi molti fans del Napoli che non hanno digerito la sconfitta contro il Milan ed hanno inveito contro di lei.