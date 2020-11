Calcio, la maglia del Napoli ed un brutto scherzo del destino

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro la Roma con una nuova maglia. Un brutto scherzo ha giocato il destino questa volta anticipando tutte le mosse e lasciando sgomenti chi aveva avuto un’idea del tutto particolare. A parlarne è proprio la società azzurra in un post: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9a giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.