Calcio, la Cavese riparte da mister Maiuri

La Cavese 1919 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Vincenzo Maiuri. Nato a Milano il 26 maggio 1969, tarantino di adozione, Maiuri conta in carriera esperienze con Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa domani pomeriggio (ore 18) e la conferenza sarà trasmessa in diretta TV su Cavese Channel/Rtc Quarta Rete (canale 654 dgt) e in streaming sulla pagina facebook ufficiale del Club. Al contempo la Cavese annuncia anche la rescissione contrattuale dello staff tecnico di mister Modica: “La Cavese 1919 comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con il vice allenatore Michele Facciolo, che lascia così il club aquilotto unitamente agli altri componenti dello staff tecnico di Giacomo Modica: Pietro Giacalone, Vincenzo Leone e Mauro Manganaro. Il club biancoblù ringrazia tutti per l’impegno profuso in questi mesi, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali”.