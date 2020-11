Parte male l’esordio di mister Maiuri sulla panchina Cavese in trasferta a Catanzaro. I calabresi ha subito un approccio positivo al match e già nei primi minuti fanno capire agli ospiti di voler i tre punti. La prima occasione arriva già al 5’ con Di Massimo che semina la difesa della Cavese e va al tiro che accarezza la parte alta della traversa. La Cavese però è arcigna soprattutto a centrocampo e quando può non disdegna di affacciarsi dalle parti di Branduani: al 29’ Russotto impensierisce il portiere di casa con una bella conclusione che si spegne però poco alta. Al 36’ è Casoli che impensierisce i campani: il catanzarese si libera bene e va al tiro ma anche in questa occasione mira da raddrizzare. Il primo tempo regala poco e si va al riposo sullo 0 a 0 al termine di 45 minuti tutto sommato equilibrati. Finisce 2-1 per i padroni di casa, in Sala Stampa, nel post gara, il vice allenatore Felice Scotto.