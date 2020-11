Calcio, Kroos: “siamo solo burattini della FIFA e della UEFA”

Fanno molto discutere in questo periodo di Covid, che decima le squadre, la Nations League e la creazione di una Superleague europea. Le chiamate delle nazionali di certo non aiutano, a maggior ragione se le convocazioni riguardano amichevoli o partite che possono essere evitate. È questo anche il pensiero di Toni Kroos, completamente in disaccordo con le nuove competizioni ideate dalla Uefa, che ha espresso tutto il suo dissenso: “Con l’invenzione di tutte queste novità, siamo solo burattini della FIFA e della UEFA”, ha inveito. “Queste competizioni sono create per prosciugare fisicamente i giocatori e fare più soldi possibili. Nessuno ci consulta, i giocatori non parteciperebbero alla Nations League, né a una Supercoppa spagnola trasferita in Arabia Saudita (come è successo quest’anno), né a un Mondiale per club a 20 squadre o più”.