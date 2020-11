Calcio, il tecnico Modica resta alla guida della Cavese

La pesante sconfitta rimediata nella giornata di ieri al Menti di Castellammare per cinque a zero, ha indotto il tecnico della Cavese, Giacomo Modica, a rassegnare le dimissioni nel corso della conferenza stampa post partita. Per i campani sono già sei le disfatte in questa stagione a fronte di una sola vittoria e due pareggi. La decisione del tecnico ha trovato un muro da parte del presidente Massimiliano Santoriello, del direttore generale Giuseppe Pavone e del direttore sportivo Mario Aiello che ribadiscono il totale appoggio a Modica e respingono fermamente qualsiasi ipotesi di interruzione anticipata del rapporto, che da contratto scadrà nel giugno 2022. Il mister dunque rimane saldamente alla guida della squadra, con la certezza che il tempo, il lavoro e la coesione di tutte le componenti, garantiranno il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi da tutti auspicati.