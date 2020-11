Intervistati in una diretta Facebook da Sport Event, Luca Fusco e Davide Cacace, rispettivamente il mister ed il giocatore top player del Sorrento hanno analizzato il momento di gloria che sta vivendo la capolista rossonera. In particolare il tecnico si ritiene contento di essere subentrato ad Enzo Maiuri e di aver trovato una società solida e soddisfatto dei ragazzi che lo seguono, portando in campo le sue idee di gioco. Anche Cacace, 33enne difensore della squadra costiera, originario di Massa Lubrense, dopo aver giocato per diversi anni in varie squadre, è approdato finalmente nel team sorrentino l’anno scorso, ha dichiarato che: “indossare la maglia del mio paese è sempre stato il mio sogno”. La difficile trasferta ad Altamura conclusasi col la vittoria del Sorrento ha portato euforia ed entusiasmo in costiera ma Fusco e Cacace precisano l’importanza di rimanere con i piedi per terra in vista di partite difficili.