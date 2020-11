Calcio, il San Paolo cambia nome, lo stadio partenopeo si chiamerà Diego Armando Maradona

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistriis ha appena annunciato che da domani il vecchio San Paolo si chiamerà Diego Armando Maradona. Il primo cittadino partenopeo ha dichiarato che questa è stata una richiesta proveniente da un intero popolo e come tale deve essere assecondata. Dunque, il tempio del Dio del Calcio, nato nel lontano 1959 con il nome di “del Sole” e tramutato poi in “San Paolo nel 1963, ha dovuto attendere ben 57 anni per appropriarsi del suo giusto nome.