Calcio, il Napoli trema per Lozano: 4 positivi nella Corea del Sud

Continuano le apprensioni in casa Napoli per i giocatori impegnati nelle Nazionali. Dopo Ospina, Mertens ed Osimhen, infatti, ora è il turno di Lozano. Ieri la Corea del Sud, che incontrerà il Messico in amichevole in Austria, ha registrato quattro positività nella squadra ed una nello staff facendo scattare così l’allarme e la paura anche negli avversari. Oggi sono previsti ulteriori test, ma si valuta anche se annullare l’impegno.