Calcio, il Napoli Femminile eliminato dalla Coppa Italia

Il Napoli Femminile è stato eliminato dal Sassuolo in Coppa Italia. Una partita amara per le azzurre di Giuseppe Marino che hanno tenuto testa alle avversarie, nettamente superiori, ma che con il risultato di 1-1 sono uscite dalla competizione. Un’eliminazione che fa rabbia alle calciatrici arrivate a pari punti con le neroverdi ma eliminate a causa della differenza reti. “Non è una questione di sistema di gioco ma di interpretazione della partita, e le ragazze hanno ben interpretato la gara contro una avversaria di valore”. Peppe Marino, l’allenatore, valuta positivamente la prestazione.“Abbiamo tenuto molto bene il campo e nel finale sfiorato il successo che ci avrebbe qualificato al turno successivo, ma siamo sulla buona strada e abbiamo dato continuità al risultato ottenuto a San Marino. Il gruppo è stato falcidiato dal Covid ma ha dimostrato grande cuore. Ora però avremo la possibilità di lavorare a ranghi completi e rifinire la preparazione al meglio per i prossimi impegni, a partire dalla sfida con la Juventus che qui è particolarmente sentita”.