Calcio, i convocati di mister Gattuso contro il Rijeka: out Osimhen e Malcuit, dentro capitan Insigne

A seguito della seduta di rifinitura svolta questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Rijeka. Il match, valevole per la terza giornata di Europa League, inizierà alle 18:55 allo ‘Stadio Rujevica’ di Rijeka/Fiume e sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Out per la gara insieme ai fuori rosa Milik e Llorente anche Malcuit e lo squalificato Victor Osimhen. Torna, invece disponibile capitan Insigne.



I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.