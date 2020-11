Calcio, Gattuso recupera Bakayoko. Il giocatore vuole esserci domenica prossima contro la sua ex squadra

Domenica sera al San Paolo scenderanno in campo Napoli e Milan per il big match dell’ottava giornata di Serie A. Gattuso perde qualche pezzo in Nazionale ma ne ritrova un altro importante: Bakayoko. Il calciatore francese nei giorni scorsi aveva avuto qualche linea di febbre che lasciavano presupporre il contagio al Covid19. Tutto ciò è stato scongiurato dal suo ritorno agli allenamenti di questa mattina in cui l’ex Milan si è mostrato desideroso ed in buona forma. Poi la storia postata su Instagram con la frase: “La vita è bella, continua a sorridere”.