Calcio, finisce a reti inviolate San Marino-Napoli, le azzurre conquistano il primo punto in campionato

Arriva il primo punto per il Napoli Femminile: lo scontro diretto per la salvezza con il San Marino finisce a reti inviolate. Le azzurre non trovano la via del goal ma almeno escono imbattute dall’ottava giornata di campionato, grazie ad una straordinaria prestazione del portiere colombiano donna Catalina Perez che para un rigore, connazionale tra l’altro del portiere colombiano uomo del Napoli David Ospina. La scelta di mister Marino di schierare un 4-3-1-2 si rivela efficace perché il Napoli concede poco alle avversarie di turno e riesce a tenere equilibrato il match. Primo punto in classifica per le partenopee (sarebbero 2 se non fosse per il match perso a tavolino contro l’Inter) che risolleva il morale delle azzurre. La strada per la salvezza è però ancora lunga.