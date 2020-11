Calcio, domani la Juve Stabia affronterà il Bari: mister Padalino in conferenza stampa

Domani, alle ore 15, al San Nicola la Juve Stabia sarà impegnata nella difficile trasferta con il Bari. Le parole di mister Padalino in conferenza stampa: “Sicuramente entrambe le squadre avranno un’attenzione massima: sono partite, queste, dove entra in ballo l’emotività dei singoli in un contesto da gestire bene perché loro hanno l’obbligo di vincere il campionato o quantomeno di arrivare in alto, mentre noi abbiamo la possibilità di metterci in gioco con una squadra ambiziosa, un bel banco di prova!”. Il Bari attualmente è al quarto posto in classifica ma ha tutte le carte in regola per lottare per la promozione in B. “La paura di affrontare una squadra del genere è relativa – prosegue l’allenatore gialloblù -, singolarmente sono forti e a loro favore c’è la storia di ogni singolo giocatore, ma la capacità della Juve Stabia deve essere quella di sapersi imporre: è una partita che mi piacebbe vincere come tutte le altre!”. Mister Padalino è nato a Foggia e la settimana scorsa il Bari ha affrontato proprio la squadra della sua città che, tra l’altro, ha anche vinto: “Sono contento di questo ma i 3 punti sono andati al Foggia, non al sottoscritto! Mi auguro che noi riusciremo a fare, come il Foggia, una prestazione di carattere e di temperamento, provando ad ingigantire le difficoltà dell’avversario: il mio obiettivo rimane la prestazione di carattere! I ragazzi sanno che ogni partita deve essere approcciata nella maniera migliore. Quando incontri squadre più forti sulla carta, le motivazioni aumentano ma i miei sono calciatori che hanno condiviso questo progetto che non richiede obiettivi irraggiungibili se non l’obbligo di vincere per loro stessi”.