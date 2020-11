Calcio, dietrofront Angri sulla ripresa degli allenamenti, si attende nuovo DPCM del Governo

Ufficialmente è iniziato il 3 ottobre il campionato di calcio dell’Eccellenza ma di fatto, ad oggi, l’Us Angri si ritrova ancora a non aver disputato alcuna partita a causa del Covid che ha colpito diversi giocatori. Sabato scorso la società aveva annunciato quantomeno la ripresa degli allenamenti prevista per oggi ma, attraverso un comunicato, i grigiorossi hanno reso noto il dietrofront sulla decisione. “Oggi pomeriggio era stata programmata la ripresa degli allenamenti. La squadra si era data appuntamento allo stadio Novi alle ore 14.30 in base al comunicato ufficiale numero 38 emesso dal Comitato Regionale nella giornata di giovedì 29 ottobre. L’annuncio di un nuovo DPCM, atteso per la giornata di oggi, e il varo di nuove misure restrittive ha convinto lo staff tecnico a rinviare la ripresa dei lavori evitando contatti di gruppo, in attesa di conoscere il contenuto del nuovo decreto e della conferma delle sedute di allenamento individuali”.