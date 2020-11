Calcio, confermata la sospensione degli allenamenti. Si aspettano decisioni ufficiali sulla data di ripartenza delle attività agonistiche

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica che sono stati sospesi tutti gli allenamenti già programmati. La decisione è stata intrapresa a seguito dell’evoluzione della crisi sanitaria che ha già portato alla sospensione del campionato e al varo di nuove misure restrittive da parte del Governo. Il nuovo DPCM, andato in vigore oggi, valuterà la situazione di contagio presente nella nostra Regione, con un aggiornamento settimanale dei dati. Visto che le misure introdotte dureranno fino al 3 dicembre, con possibilità di revisione delle restrizioni, la dirigenza ha fatto prevalere la priorità della difesa della salute individuale dei singoli atleti e dei rispettivi nuclei familiari, decidendo di sospendere ogni tipo di attività tecnica in attesa di conoscere le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Campano, sulla data di ripresa della stagione in rapporto all’evoluzione della curva epidemiologica legata al Covid-19.