Calcio, Carlo Ancelotti si commuove pensando a Diego

In ogni angolo del mondo da giorni si sta onorando Diego Armando Maradona. Sui campi di calcio di Serie A si osserva un minuto di raccoglimento prima delle partite e il gioco si ferma al 10′. Anche in Premier League si osserva il minuto di raccoglimento… ed è proprio in quel minuto che Carlo Ancelotti si è commosso nel ricordo di Diego facendo fatica a trattenere le lacrime prima della partita tra l’Everton e il Leeds. D’altronde era impossibile non commuoversi per uno uomo da sani valori come il mister che conosceva bene Maradona.