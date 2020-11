Calcio, Ancelotti torna a parlare del Napoli

Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, torna a parlare del Napoli e delle accuse che più volte gli sono state mosse sul motivo dell’avere accettato la panchina azzurra. Le critiche più feroci, infatti, sostengono che il plurititolato tecnico di Reggiolo sia venuto in terra partenopea esclusivamente per “sistemare” il figlio facendolo avviare nella carriera di allenatore in un grande club. Così, Ancelotti, intervistato da France Football ha dichiarato che lavorare con il figlio: “è probabilmente l’aspetto migliore del mio lavoro. A Napoli dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. E’ stato uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. Lui è competente e motivato, poco importa quel che dicono alle spalle”. Un’altra questione sulla quale si è puntata maggiormente l’attenzione nei 18 mesi in azzurro, ha riguardato i rapporti controversi nello spogliatoio e, a tal proposito, questa è stata la risposta del tecnico: Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a Napoli, non è vero. Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua”.