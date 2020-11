Calcio, allenatore e vice allenatore Milan positivi al Covid, la panchina rossonera sarà affidata a Daniele Bonera

Il Milan, dopo aver annunciato la positività al Covid dell’allenatore Pioli, dovrà fare a meno anche del vice Giacomo Murelli per lo stesso motivo. Entrambi i rossoneri stanno bene e restano in isolamento nella propria abitazione. La panchina milanista sarà dunque affidata ad un altro componente dello staff tecnico per la delicata trasferta di Napoli, in programma domenica prossima. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarà Daniele Bonera, collaboratore tecnico dei rossoneri, in possesso del Patentino A, che gli permetterebbe di ricoprire, pro tempore, il ruolo di allenatore.