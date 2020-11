Calcio, al Menti di Castellammare arriva la prima vittoria del Palermo. Juve Stabia-Palermo 1-2

Arriva la prima vittoria della stagione del Palermo, bello ma soprattutto fortunato, nel campo ostico del Menti di Castellammare. I 3 punti sono il frutto di una prestazione più che buona dei rosanero e di qualche errore arbitrale che non concede 2 rigori ai padroni i casa. È il minuto numero 5 quando Kanoute crossa in area e Saraniti, bravo ad infilarsi alle spalle di Codromaz, insacca di testa a incrociare il gol che vale lo 0-1. Nella ripresa la pressione della Juve Stabia si fa più veemente. Le Vespe costruiscono alcune discrete azioni da gol con Mastalli e Fantacci ma i rosa reggono. Boscaglia però vede i suoi stanchi e capisce che è il momento di cercare benzina dalla panchina. Escono Almici e Martin ed entrano Accardie e Floriano; è proprio di quest’ultimo il goal del raddoppio. Nel finale la Juve Stabia attacca ma sembra non crederci più. A un soffio del triplice fischio c’è il fallo di Corrado in area: il rigore trasformato da Mastalli serve solo per un piacere personale. “All’inizio abbiamo concesso ma non sono deluso perché i ragazzi hanno creato, mancando solo nell’ultimo passaggio”, il commento di mister Padalino.