Calcio, Akpa Akpro finisce su Striscia La Notizia

Domenica scorsa la partita al cardiopalma tra Torino e Lazio, terminata 4-3 per quest’ultima, ha scaturito un’attenta analisi del difensore biancoceleste ed ex Salernitana Akpa Akpro. Il giocatore, preso forse ancora dall’euforia per la vittoria molto sofferta, si è lasciato andare ad un commento con queste testuali parole: “Non abbiamo mollato un cazzo”. Naturalmente la simpatica dichiarazione è diventata immediatamente virale e non è sfuggita alle orecchie attente di Striscia La Notizia che, questa sera, la trasmetterà nel corso della consueta rubrica con tutti gli episodi più curiosi dell’ultima giornata di Serie A.