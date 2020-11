Calcio, 100 milioni di dollari sul conto di Maradona: è guerra per l’eredità

A pochi giorni dalla morte di Diego è già polemica sull’eredità. A seguito di un disguido con la figlia Giannina el Pibe de Or disse nel 2019: “Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò”. Questa però non è la realtà perché i media specializzati parlano di una fortuna attuale che si aggirerebbe dai 75 ai 100 milioni di dollari. Il codice civile garantisce che il coniuge e i figli ricevano un’eredità per obbligo. Per tutta la vita di figli Diego ne ha riconosciuti ufficialmente cinque. In primis Dalma e Giannina, frutto del suo matrimonio con Claudia Villafañe, che ora sono mamme di Roma e Benjamin, rispettivamente, nipoti di Maradona. Nel 2013 ha avuto Diego Fernando dalla sua ex compagna Verónica Ojeda. Nel 2014 ha riconosciuto Jana, classe 1996 e figlia dell’italiana Valeria Sabalain. E nel 2016 ha fatto altrettanto con Diego jr. nato 32 anni fa da una relazione con Cristiana Sinagra. In questo contesto, nel 2019, l’avvocato di Maradona, Matías Morla, ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato che l’ex giocatore avrebbe avuto tre figli a Cuba, da due madri diverse, frutto di rapporti che ha mantenuto durante la sua permanenza sull’isola tra gli anni 2000 e 2005. Insomma l’eredità esiste così come la moglie, i figli dichiarati e quelli non, nipoti e fidanzate tanti, forse troppi a reclamare un pezzo del tesoro e questa volta la partita difficilmente potrà avere un vincitore indiscusso.