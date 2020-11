Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Obiettivo terza vittoria di fila tra le mura amiche (considerando anche la Coppa Italia) per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domani contro la Sampdoria del grande ex Ranieri vuole ripartire dopo il ko di una settimana fa al Dall’Ara. I blucerchiati vogliono continuare la striscia positiva in una trasferta storicamente molto ostica come quella in terra sarda. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin; Ounas, Joao Pedro, Rog; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Klavan, Pisacane, Tripaldelli, Caligara, Oliva, Cerri, Pavoletti, Pereiro, Sottil, Tramoni. Allenatore: Eusebio Di Francesco

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Ramirez, Jankto; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, letica, Silva, Verre, Colley, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari, Léris, Damsgaard, Prelec. Allenatore: Claudio Ranieri