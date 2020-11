Buona notizia a Cetara: il sindaco Della Monica negativo al tampone di verifica. A Cetara, piccolo paese della Costiera Amalfitana che conta 2041 abitanti, al momento sono 88 i cittadini positivi. Lo scorso 30 ottobre, il sindaco Fortunato Della Monica, aveva comunicato di essere risultato positivo al Coronavirus.

Il nemico invisibile ha colpito anche me! Vi chiedo come sempre di adottare tutte le cautele perché questa è una guerra e purtroppo non giochiamo ad armi pari, il nemico è invisibile! Cari concittadini non molliamo, cerchiamo di rispettare tutte le le regole e insieme usciremo dal maledetto virus. Vi voglio bene, Io ci sarò sempre, il mio telefono, come sapete è sempre attivo h24. Sono certo che con la grande squadra dell’Amministrazione Comunale e gli angeli della Protezione civile e il nostro Santo Patrono San Pietro, ce la faremo, aveva detto in quell’occasione.

Intanto, ieri mattina il sindaco si è sottoposto al tampone di verifica, esito del quale è stato negativo. Bellissima notizia, dunque, per Cetara ed il suo primo cittadino: dopo aver presentato i sintomi del virus in una prima fase del contagio, le sue condizioni di salute erano poi migliorate, ed ora può finalmente considerarsi guarito.

Adesso, si attendono i risultati degli ultimi tamponi effettuati ai cittadini.