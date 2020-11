Buona domenica da Sorrento ad Amalfi , una giornata di sole e serenità . Prudenza, ma non panico. Giornata meravigliosa di sole che noi di Positanonews cominciamo in Penisola sorrentina con un caffè al bar a Piazza Tasso, grazie a Lucio Esposito, per poi continuare a Positano e in Cotiera amalfitana con una sana passeggiata in spiaggia o in campagna per i sentieri da Praiano ad Atrani a Ravello . Un messaggio per questa fase due del coronavirus Covid-19 è quello di stare più calmi, lo diciamo anche alle istituzioni, chiudere all’improvviso spiagge e lungomari, come a Meta, o a Salerno, dove poi si sono riversati a migliaia sul Corso, non ha senso. Ci sono i picchi vanno gestiti con l’ordinario, misure scoordinate da quelle della Regione Campania, già rigidissime, e del Governo, non hanno senso , si incute solo ansia quando abbiamo bisogno di andare avanti con serenità, calma, sicurezza, mascherina, distanziamento, lavarsi le mani, ma sempre col sorriso .