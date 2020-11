Buon compleanno Giuseppe Guida, sindaco di Positano: hai voluto la bici e ora pedala! Tanti auguri ed affetto da Positanonews. Oggi, martedì 24 novembre, ricorre il compleanno del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida. Quello che stiamo vivendo è un momento difficile, c’è molto da lavorare. Probabilmente nessun sindaco avrebbe voluto cominciare la sua avventura in un periodo come questo, ma non può che essere un percorso in salita, per cui affrontiamo questa scalata!

Da parte nostra saremo sempre vigili, anche nel rivolgerti eventuali critiche, soprattutto nel seguire l’operato dell’amministrazione per i cittadini, ma questo è il momento di stare tutti insieme e di superare questa scalata.

Forza e coraggio!

Tanti auguri Sindaco, da Positanonews e da tutti i suoi lettori.