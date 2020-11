Bruscaglin, si chiude il caso: 200 mila euro all’ex comandante della municipale

Salerno. Si chiude con l’esborso di 200mila euro, in unica soluzione, l’accordo transattivo tra l’ex comandante della Municipale di Salerno, Eduardo Bruscaglin, e il Comune di Salerno. Alla resa dei conti, le casse comunali saranno più povere di 200mila euro entro il prossimo 31 dicembre. Il Tribunale di Salerno che in parte aveva accolto il ricorso di Bruscaglin per il riconoscimento delle maggiori funzioni svolte quando era al vertice della polizia locale del comune capoluogo. Lo riporta Le Cronache di Salerno.

Come riportato da Positanonews nel 2015, quando scoppiò il caso, Bruscaglin, che è stato assessore al Comune di Amalfi con l’amministrazione 2104, ha fatto una maxi richiesta di risarcimento per il riconoscimento economico per la mansione superiore svolta rispetto al suo inquadramento come capo della polizia municipale di Salerno.