“Boycott Amazon” la campagna di Yanis Varoufakis con la sua rete di ‘Diem25’

Per Yanis Varoufakis, la sua rete di ‘Diem25’ e “200 milioni di attivisti del network Progressive International”, oggi non è un Black Friday di shopping online, ma al contrario: no shopping, nessun acquisto su Amazon. In questa intervista con Huffpost, l’ex ministro del Tesoro greco, ora parlamentare ad Atene e attivista della sinistra internazionale, lancia la campagna “Boycott Amazon”.

Perché?

Oggi è una giornata di azione in tutto il mondo: chiediamo alla gente di sostenere i lavoratori dei magazzini di Amazon e gli attivisti che stanno ‘scioperando’ contro Amazon. Come? Non visitando il sito di Amazon almeno per un solo giorno. Nessun acquisto e nessuna visita su . Perché Amazon non è solo un’azienda monopolista. Amazon è un pilastro del tecno-feudalesimo. Tratta i suoi lavoratori come macchine, non permette loro di sindacalizzarsi, li tiene in condizioni di estremo pericolo riguardo alla pandemia e sfrutta le piccole librerie, i piccoli negozi nel mondo senza pagare nessuna compensazione ai lavoratori, ai governi, senza pagare le tasse, niente per riparare l’enorme danno alle nostre economie e alle nostre comunità in tutto il mondo. Dobbiamo ribellarci a questo tecno-feudalismo, specialmente durante la pandemia. Iniziamo oggi.

A livello Ocse i governi hanno tentato di trovare un accordo globale sulla web tax, ma non ci sono riusciti, tanto che la Francia ha annunciato che andrà avanti da sola sulle tasse ai giganti del web. Gli Stati – e dunque i cittadini – hanno davvero delle armi per tutelarsi dalle grosse compagnie della Silicon Valley, dalla tecnologia?

Certo che i governi possono fare qualcosa. Nelle prossime settimane la rete ‘Progressive international’ metterà insieme un centinaio di parlamentari di diversi paesi del mondo per elaborare un piano da presentare poi nei Parlamenti nazionali. Obiettivo: tassare i profitti di Amazon, visto che finiscono nascosti nelle isole caraibiche attraverso, per esempio, l’Irlanda. Vogliamo chiedere che l’Ue vieti questo andazzo, cioè il fatto che Amazon riesca a usare paesi europei come l’Irlanda o l’Olanda per stipare i propri profitti ai Caraibi. Se le cancellerie europee riescono a mandare una troika in Grecia per distruggere un paese, di sicuro hanno il potere di tassare Amazon. Proporremo anche che nei paesi dove Amazon ha i suoi magazzini sia possibile la sindacalizzazione dei lavoratori: al momento Amazon rifiuta l’idea che i suoi dipendenti possano essere rappresentati dai sindacati. C’è una gamma di cose che i governi nazionali possono fare. La ragione per cui noi portiamo avanti questa campagna è per fare in modo che i politici non abbiano alibi per non fare ciò che avrebbero il potere di fare.

Pensa che con Biden alla Casa Bianca sarà più semplice portare anche gli Stati Uniti sulla via di una web tax?

Se Biden farà qualcosa, sarà peggio.

Spietato.

Sì, perché è parte del business, anche più di Donald Trump. Il mio appello ai progressisti di tutto il mondo è di smetterla di deludersi da soli. Continuare a esprimere solo intenzioni non è una strategia di cambiamento. Solo perché Biden è una persona più civile di Trump – il che è sicuramente vero – non significa che non sia un ‘affiliato’ delle grandi compagnie tecnologiche e di Wall Street.

Approfitto per chiederle cosa pensa della proposta del presidente del Parlamento europeo David Sassoli di valutare la cancellazione del debito contratto dagli Stati per affrontare il covid. Ricordo che 5 anni fa, durante la crisi del debito greca, lei avanzò una proposta simile.

Il debito da Covid non sarà oggetto di discussione.

Anche qui, niente.

Il punto è come lo gestiremo in maniera tale che non danneggi l’Europa a livello sociale. Io continuo a pensare che la proposta avanzata nel 2015 come Diem25 sia ancora la migliore. Chiedere che sia la Bce a ‘conservare’ questo debito è invece solo un modo per disorientare la discussione, anche perché la Bce risponde ‘non ho il diritto di farlo’ e questo chiude il dibattito. Ci sono modi più efficaci. I leader europei o il Parlamento europeo o i politici a Roma dovrebbero essere più furbi. Ciò che sto proponendo da vari anni è che la Bce emetta eurobond sui quali venga trasferito il debito nazionale, assicurando che il tasso di interesse su questi eurobond sia negativo. Questo è un modo per ridurre il debito e toglierlo dalle spalle di paesi deboli come l’Italia, la Spagna, la Grecia. Questa è la nostra proposta da tempo ma il resto della politica non la prende in considerazione e ogni tanto spunta qualche proposta massimalistica che parte sconfitta. Invece la nostra proposta è legale, in linea con i Trattati europei. Sfortunatamente le personalità che ora parlano di cancellazione del debito erano ‘assenti’ quando cinque anni fa proponevo queste cose in Eurogruppo!

Torniamo alla campagna contro Amazon: cosa le fa pensare che la gente parteciperà? In Italia, per dire, il Black Friday sta avendo un successo incredibile, ancor più in questa fase di pandemia rispetto agli anni scorsi. La gente pensa innanzitutto a risparmiare soldi più che ai diritti degli altri…

È una campagna sensibile, molti ci rispondono: ‘Sì, aderiamo contro Amazon’. Ma le campagne sono così: significa cercare di convincere la gente che ha perso la fiducia, convincerla che invece c’è ancora speranza. Non lanci le campagne con la certezza del risultato, ma con la certezza che la campagna sia giusta. Il successo poi dipende dalla gente. È così per tutte le campagne politiche.