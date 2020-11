Boxe, il ritorno di Tyson: Iron Mike sfida Jones Jr. sabato notte

E’ sicuramente uno dei match più attesi dell’anno. Nella “casa” dei Lakers entreranno due campioni che hanno fatto la storia della boxe. Un’assenza, quella di Tyson, che durava da ben 15 anni: l’ultimo suo match era infatti stata nel 2005, una sconfitta contro l’irlandese McBride. L’avversario sarà Roy Jones Jr, pluricampione del mondo in diverse categorie di peso tra gli anni ‘90 e il 2000. 54 anni per Tyson che per questa “rimpatriata” si è allenato ogni giorno, per molti mesi. “Mi sento meglio di quanto mi sia mai sentito in vita mia”, le parole del pugile alla vigilia dell’incontro contro Jones, più giovane di 3 anni. L’evento si disputerà sulla distanza delle otto riprese da due minuti e sarà il match clou di una serata che vedrà altre sfide precedere l’attesissimo evento: Hasim Rahman Jr vs Rashad Coulter, poi Badou Jack vs Blake McKernan e Jake Paul vs Nate Robinson. Iron Mike dovrebbe salire sul ring non prima delle 5.00 del mattino di domenica 29 novembre.