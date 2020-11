Boscoreale: festeggiano un battesimo in modo abusivo. Intervengono i carabinieri

Boscoreale: cerimonia abusiva per un battesimo. I carabinieri della Stazione di Boscoreale, durante i controlli serali per garantire il rispetto della normativa anti-covid, hanno sorpreso 25 persone a prendere parte banchetto dopo la celebrazione di un battesimo in un ristorante del centro cittadino. Una parte degli invitati proveniva dal salernitano.

I militari riscontravano il mancato rispetto delle distanze interpersonali, la composizione dei tavoli con più di sei commensali non conviventi, la mancata registrazione dei presenti per consentirne la tracciabilità, il mancato rispetto dei limiti di orario nonché la violazione al divieto di spostamento tra province per motivi non essenziali. Per i commensali sono scattate le previste sanzioni amministrative. A carico del titolare del ristorante disposta anche la sospensione dell’attività per 5 giorni.