Borse di Studio per giovani artisti in memoria di Emanuele Capissi

Napoli – La pandemia, come tutti sapete, ha colpito duramente anche i lavoratori dello spettacolo, per questo motivo, in un anno così difficile è oltremodo meritevole di considerazione e pubblicità l’iniziativa dell’associazione #ARTEC che sceglie di stare dalla parte dei giovani e di chi faticosamente prosegue il lavoro di formazione con la creazione di 18 borse di studio intitolate a “Emanuele Capissi” (giovane e promettente ballerino-coreografo scomparso l’8 novembre 2019, a 33 anni), in collaborazione con l’Associazione a lui dedicata “Emanuele Capissi, la passione e i viaggi per l’arte“. Il valore di ogni borsa di studio sarà di 300 euro. L’istituzione di queste borse di studio è stata possibile grazie alle risorse della legge 6/2007 della Regione Campania. Le Borse di studio saranno devolute ad allievi delle scuole e dei laboratori di teatro organizzati regolarmente in teatri di piccole dimensioni associati ad ARTEC. Le borse di studio devono servire a sostenere giovani talenti che vogliono intraprendere un percorso formativo, e che presentano difficoltà di carattere economico. Chiunque voglia partecipare deve mandare una mail ad artec.agis@gmail.com richiedendo i moduli da compilare. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze e dei nominativi sarà il 15 novembre 2020. Le domande per borse di studio intitolate a Emanuele Capissi, in collaborazione con l’associazione a lui dedicata, posso essere presentate SOLO dai soci di #ARTEC attraverso il modulo di iscrizione e indicare a loro volta gli studenti meritevoli di borsa di studio, fino ad un massimo di tre.

a cura di Lugi De Rosa

(la foto di Emanuele Capissi è tratta dal web)