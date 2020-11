Booksophia 2020. Terza giornata- Intervento di Laura Nieddu

Personaggi mitologici nella canzone italiana. L’incontro vuole essere una proposta di itinerario nella musica italiana contemporanea, alla ricerca di tracce di quella mitologia, principalmente ellenica e romana, che impregna la cultura italiana in generale, la letteratura, l’arte, l’opera, finanche il nostro modo di parlare. Si propone qui un viaggio tra antico e presente grazie alle canzoni italiane, senza alcune pretesa di esaustività, viaggio attraverso il quale verrà messo in evidenza il nesso tra caratteristiche delle storie e modernità, così come le intenzioni degli autori nello scegliere determinati personaggi per i loro brani. Intervento della prof.ssa Laura Nieddu, in videoconferenza, alla terza giornata di #BookSophia – Festival della Classicità 2020. venerdì, 20 novembre 2020