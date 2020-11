Booksophia 2020. Prima giornata l’Intervento di Luca Vittorio Raiola

Booksophia diventa e-book Sophia, per questa edizione speciale sotto emergenza sanitaria. I relatori intervengono in conferenza da casa, gli studenti accreditati seguono da casa.Manca il luogo fisico. Conseguentemente è complicato e difficile ricavare un reportage, una intervista , un incontro come negli anni passati. Il Direttore Domenico Palumbo ha assicurato che metterà in onda le registrazioni video. Intanto noi abbiamo ricavato il video con l’aiuto di Antonino Reale,dell’intervento di Raiola, con relativa trascrizione al grezzo , ottenuta digitalmente, senza punteggiatura e senza capiverso, piena di errori . I lettore ci perdoneranno, essa è comprensibile per chi vuole intendere, magari seguendo il video.

grazie domenico grazie antonina grazie

innanzitutto alle istituzioni che ha

anche per quest’anno hanno consentito

che ebook sofia si svolgesse in questa

con ira in modo che è una novità un po

per tutti e nella speranza però di

poterci rivedere presto dal vivo che può

dire è un qualcosa che ci emoziona e ci

ha dato il calore che magari gli schermi

non riescono a trasmettere quindi grazie

all’archeoclub grazie al comune di massa

lubrense grazie alle scuole ea tutti i

dirigenti scolastici e professori e

soprattutto grazie agli agli studenti

che hanno deciso stamattina di ascoltare

quello che abbiamo da dire seppur ripeto

con questa modalità che per noi è nuova

anche se io penso che

crisi servono anche a cercare strumenti

nuovi strade nuove e ripeto fermo

restando che non vedo l’ora di rivedervi

tutti dal vivo queste modalità

telematiche sono comunque utili perché

ci consentono stamattina di far

viaggiare un pensiero attraverso il web

quindi è un’esperienza di cui dobbiamo

sicuramente fare tesoro

cosa dire a viviamo in un momento dove

la libertà è i nostri diritti sono

limitati dalla situazione di fatto che

non ci aspettavamo parità questa il

virus ha minato le nostre certezze e

questo per chi come me come tutti gli

operatori del diritto ma anche i comuni

cittadini si sono sempre resi conto di

come anche il diritto nonostante il mito

della certezza del diritto sia un

qualcosa di incerto e oggi hanno poi

raggiunto incertezza all’incertezza il

virus è entrato nelle nostre vite

all’improvviso che ha scosso dalle

fondamenta

tutto ciò che erano abituati la

possibilità di stare insieme la

possibilità di viaggiare di spostarci

nella più assoluta libertà avere è

questo che abbiamo subito del subiamo

delle limitazioni alla nostra libertà

ora poiché il diritto nasce in qualche

misura per per limitare per disciplinare

per garantire le libertà

ecco che io ho pensato a questo tema

quello che poteva essere il tema di oggi

cioè il rapporto fra la libertà la

costituzione no ai tempi del copit

che appunto una sorta di situazione

emergenziale nella quale il diritto

viene in qualche modo a trovarsi dinanzi

a un fatto che ne mina le fondamenta è

il diritto soprattutto il diritto

costituzionale che nasce dal

riconoscimento delle libertà individuali

ebbene viene messo alla prova da lo

stato di emergenza in realtà lo stato di

emergenza al concetto

antico non è un concetto nuovo forse per

troppi anni siamo stati abituati a una

sorta di calma relativa ma in realtà gli

stati di emergenza sono un qualcosa

nella storia si sono verificati con

costanza e con frequenza

tanto è vero che sono sempre stati

oggetto di indagine da giuristi di

grande valore

penso sempre a carl schmitt kashmir

addirittura fonda

il diritto in particolare il diritto

pubblico sullo stato di emergenza dice

sovrano e chi decide nello sullo stato

nello stato di eccezione cioè quando si

verifica una situazione del tutto

inedita nuova grave colui il quale può

decidere in quella situazione è sovrano

andando così contro la concezione di un

altro grande giurista del secolo scorso

hans kelsen per cui il diritto un

sistema di regole che poi prevedono le

eccezioni quindi ci sono le regole e poi

ci sono le eccezioni da smith dice no è

l’eccezione che fonda la regola

ora chi studia diritto in particolare il

diritto costituzionale è chi in qualche

modo studia la costituzione e le

costituzioni sa che in realtà i tre

grossi filoni da approfondire sono il

tema dei diritti e dei doveri insomma

delle libertà una costruzione tra a

riconosce garantisce assicura protegge

delle libertà la libertà di spostarsi la

libertà di pensiero la libertà di

opinione

la libertà di lavorare quindi c’è un

riconoscimento di diritti doveri e c’è

una protezione delle libertà individuali

la seconda cosa che la costituzione fa

quale distribuisce il potere politico

la costituzione disegna una forma di

stato è una forma di governo da dove non

forma di stato intendiamo il rapporto

fondamentale tra governanti e governati

ok è chiaro che una democrazia

parlamentare sarà ben diversa da uno

stato totalitario perché perché diverso

il rapporto fra i governanti e governati

la costituzione oa disciplina anche la

forma politica come ad una distribuzione

del potere politico e quindi si aspetti

quali poter rispetto al parlamento al

governo ha un presidente della

repubblica

e così via ora uno stato di emergenza

dove tutto sembra scuotersi tanto più la

costituzione e ben disegnata e quando

più una democrazia e matura e più ci

saranno degli anticorpi è proprio il

caso di usare questa parola

la situazione di emergenza dei generi è

che uno stato da liberale da liberal

democratico possa in qualche modo

diventare uno stato autoritario

abbiamo visto le differenze no fra la

gestione della crisi nelle democrazie

particolare nell occidente rispetto ad

altri paesi

penso ad esempio la cina ecco gestire

un’emergenza con una costituzione che

riconosce e garantisce dei diritti che

distribuisce il potere in un determinato

modo modo ha creato non pochi problemi e

crea non pochi problemi ed incertezze la

verità è questa e poi centreremo da qui

a un attimo c’è un libro del filosofo

francese bernard l le wii che rifaccia

dire il virus che rende folli ora questo

filosofo ha come dire cercato di

esaminare gli aspetti anche filosofici

gli aspetti sociali gli aspetti che ha

avuto l’emergenza sulla vita di tutti

noi

l’impatto che ha avuto sui sistemi

istituzionali l’impatto che ha avuto su

sistemi sociali ed egli dice come amava

dire non senza ironia il grande medico

tedesco di fine ottocento padre

dall’anatomia patologica crudo swirk

un’epidemia un fenomeno sociale che

alcuni aspetti medici

questo è il momento di fare i conti con

east a cercare di descrivere alcuni

aspetti non medici di questa storia la

verità acquisto l’epidemia la pandemia

virus avuto degli effetti oltre che sul

sistema costituzionale

pensiamo all’italia molti hanno negato

la legittimità di proclamare lo stato di

emergenza molti hanno anche con una

sentenza in particolare che è annegato

il valore dei take that i famosi dpcm

insomma c’è stato un momento di una cosa

ci fossero trovati tutti alle prese con

una sorta di isteria collettiva

però è anche però un’altra cosa se il

filosofo francese importante studioso ha

parlato del virus che rende folico eri

come lo stato emergenziale possa in

qualche modo

crea gettare lo scompiglio sul sistema

istituzionale e costituzionale

e anche vero questo che per una opinione

strettamente personale quindi prendetela

per il valore che ha io penso del virus

possa anche rendere santi nel senso che

proprio nei momenti di crisi

proprio nei momenti di crollo o

quantomeno di messa in discussione di un

sistema era quello il momento di fare i

conti con se stessi come società e come

individuo è quello il momento di capire

e quello del momento da eco dalle crisi

questo concerto greco na una può

scaturire una rinascita ma rinascita

interiore e la un’avvenuta

consapevolezza quella dell’importanza

della cultura la cultura è l’antidoto

più efficace contro qualsiasi forma di

isteria collettiva e sociale la cultura

in qualcosa e ci aiuta a tenere i nervi

saldi e le qualcosa che ci aiuterà in

qualsiasi momento a capire

rendersi conto a non accettare

passivamente qualsivoglia misura

legislativa di altro genere

questo vuol dire quindi se da un lato il

virus ha reso folli perché abbiamo

assistito a una volta assistiamo a scene

che escono dal profondo la nostra

coscienza no che ci turbano l’essere

stato in una sorta di arresti

domiciliari collettivi tutti è qualcosa

che sicuramente ha inciso incide e

inciderà sulla nostra vita

però quello è anche il momento di essere

saggi quello il motivo è il momento in

cui dobbiamo quindi riprendere

consapevolezza di quello che siamo e non

a caso vorrei per mostrarvi altri due

libri

secondo me importante di cui consiglio a

tutti la vettura e proprio pick up

with ex cattività the salus quali ho

detto cosmit e stato uno fra i più

importanti giuristi del novecento i suoi

studi spaziano dal diritto pubblico alla

politologia ed è uno che oggi chissà

cosa avrebbe detto di tutta questa

situazione ora è scapito in cattività

che salì suol dire questo dall’acca

situazione di cattività di prigionia di

limitazione delle libertà individuali

perché car suite o arrestato perché fu

accusato giustamente o meno di essere un

collaboratore del nazismo

comunque egli negò negò sempre in ogni

modo non è quello il punto dalla sua

condizione di prigionia ha lasciato

delle riflessioni sul sistema

istituzionale che ancora oggi sono

valide un po come gramsci che della

condizione carceraria ha prodotto un

opera che ancora oggi viene studiata e

approfondita

quindi ci sono dei momenti in cui queste

condizioni di cattività di limitazione

della libertà

virtuale fanno sorgere delle riflessioni

che magari non sorgerebbero se distratti

dalle vicissitudini quotidiane del

nostro lavoro dei vari impegni

registrazione non potrebbero suter

quindi questo momento di riflessione e a

mio avviso un momento importante e se

c’è qualcosa che si può fare quando si è

in crisi a riflettere su se stessi sul

proprio lavoro su quello che in qualche

modo è stato l’oggetto dei nostri studi

ecco l’altro volume importante che

consiglio salvatore satta il mistero del

processo l’altro plastico ed è un’altra

riflessione su la vita sul diritto sul

diritto nei tempi rivoluzionari sui

tempi di stato di eccezione quando tutto

sembra crollare come nel cambio di

regime nel passaggio dal sia il regime

no durante la rivoluzione francese

quindi mantenere i nervi saldi e

flettere continuare con un impegno di

studio e di ragione

a capire quello che sta accadendo per

non essere meri soggetti attuativi del

comando giuridico ma cittadini e

soprattutto uomini e donne consapevoli

questo è secondo me poi il messaggio che

penso sia di book sofia ma è sia dello

studio in generale una consapevolezza un

autonomia di giudizio cultura vuol dire

coltivare se stessi che ha le stesse

stessi per essere liberi siamo liberi se

sappiamo e voi vedete bene in quale

periodo di incertezza ci troviamo la sua

stessa natura di questo virus non

sappiamo tutto quello che vorremmo

sapere sono tanti che enigmi e tutte le

certezze che a scienza ci avrebbe dovuto

dare allo stato non ci ha dato ma questa

non è una colpa perché è chiaro che

occorre stavolta lo intendiamo adito ad

idolatrare l’assenza scienza importante

perazzi alla scienza e alla tecnica noi

oggi possiamo parlare nonostante le

condizioni in cui ci troviamo a vivere

quindi ben venga ma non sempre alle

risposte e soprattutto a volte su nel

tempo ci vuole il tempo la scienza

procede per talvolta errori e

correzionali chirurgo o come tutte le

esperienze umane e diciamo se

perché ho fatto questa premessa perché

in realtà io stamattina volevo fare una

riflessione con voi vi ripeto mi sarebbe

piaciuto poter guardare negli occhi gli

studenti professori gli ospiti che

stamattina ci hanno onorato della loro

presenza su questo invito alla

riflessione su questo invito alla

cultura che certo non ha bisogno di me

nel senso che lo fanno benissimo i

docenti e altri insomma ben più

autorevoli

io penso questo penso quando uno è in

dubbio legge i classici i classici sono

come diceva calvino

questa peculiarità hanno sempre qualcosa

di nuovo da dire che classici sono

eterni il classico è un qualcosa che si

dà una volta sola

perché

il classico qualcuno ci ha detto

qualcosa tutti per sempre

e la meraviglia la la straordinaria

attualità dei classici acquista che ogni

volta che chiedi ti rispondono io ci

sono quando in qua dire leggo e ne

parlerò di quel poco dostoevskij un

autore di cui mi sono letteralmente

innamorato all’età di anni con cioè

con delitto e castigo

ecco io paradossalmente trovo sempre

delle risposte nuove il libro lo stesso

però ogni volta ci trovo qualcosa di

nuovo

quando leggo peso l’antigone di sofocle

io sì leggo sempre qualcosa di nuovo sul

conflitto ecco fra morale e politica tra

stato e società civile fra la nostra

coscienza che si ribella ad un comando

che si ritiene ingiusto e così via

quindi il percorso al quale ci portano i

classici e questo quello di avere sempre

delle risposte nuove da qualcosa per ora

il fermo è dato ora io stamattina nel

poco tempo che abbiamo a disposizione

vorrei partire dalla lettura di un brano

classico per svolgere con voi una

riflessione su scienza e potere e

soprattutto fra potere e individui

ritengo questo sia fondamentale in

quanto se avessi svolto un intervento

sugli aspetti tecnici dei decreti se ami

possesso a parlare dello stato di

eccezione di tutte le varie teorie penso

che come dire a pila che uxo che si

rivolge a una platea per lo più di

studentesse e gli studenti

sarei stato noioso anche se mi

piacerebbe approfondire gli aspetti

tecnici delle restrizioni che stiamo

subendo

ma non lo farò fiore fare qualcosa di

più profondo qualcosa sul quale spero

possa nascere una riflessione e cioè

partirò da questo classico per svolgere

una riflessione sul potere che cos’è il

potente e qual è il segreto del potere

ok ora qual è il classico l’avevo detto

io amo molto che a dorm dostoevskij

perché penso che questo scrittore russo

dell’ottocento

come può chi abbia abbia reso sia stato

un sottile indagatore dell’animo umano

ecco la capacità a mio sommesso avviso

di dostoevskij è quella di essere un

grande indagatore dell’animo umano

egli sia non si riesce ad inserire nelle

pieghe dell’anima dell’uomo per portare

a nudo le contraddizioni della società

del suo tempo

ecco quando ci parlano del nichilismo

quando si parla del rapporto fra l’uomo

e dio e in questo caso in questo brano

quando si parla del senso profondo per

potere e del potere sui porti ok sul

potere sulle anime sulle coscienze di

potere di uno stato di oggi noi lo

chiamiamo stato c’è stato un periodo

della storia uno stato non esistevano

stato un prodotto come oggi lo

conosciamo prodotto che la modernità

quindi della centrazione del potere

dalle periferie ma anche su questo

voglio tralasciare dicevo il brano in

cui voglio parlare è tratto da una

grande opera di fjodor dostoevskij

fratelli karamazov ed è il danno molto

famoso è il brano il cosiddetto del

grande inquisitore chi avrà il grande

inquisitore ora all’interno del romanzo

di dostoevskij fratelli karamazov c’è

questa sorta di leggenda la leggenda del

grande inquisitore che presenta questa

particolarità è come se fosse un

racconto sganciato dall economia

complessiva del romanzo che li messo lì

come una strada gemma che brilla di una

luce ammaliante o scopra una luce

indefinita è come dire la sorta di

interrogativo aperto che l’autore ci ha

lasciato del perché lo abbiamo

installino perché l’abbia scritto in

quella non lo sappiamo che ovviamente

non siamo siamo aspetto padroni della

nostra mente figuriamoci di quella del

dostoevskij però questo brano ha

suscitato molte multe molte le

molte molte interpretazioni di che cosa

parla ora natura immagina che a siviglia

riceva questo grande inquisitore a prove

l’inquisizione era lo strumento che ho

usato la chiesa cattolica non a certa

parte della sua storia in particolare

nel seicento per tenere un frenare l r

sia per frenare gli eretici o per tenere

sotto controllo la società ora

dostoevskij maggiore questo grande

inquisitore che ha preso il potere sia a

siviglia

immaginate un giorno dei soldati gli

portino uno straniero

così lo hanno catturato un prigioniero

questo straniero e il cristo

nessuno lo riconosce ma il grande

inquisitore sì

egli subito lo fa portare nelle segrete

non dice a nessuno che il cristo lo fa

portare nelle segrete per chi ha paura

ha paura che il cristo parli

e non vuole che la gente lo riconosca

anche se va detto nessuno lo ha

riconosciuto ora

durante la notte poi il grande

inquisitore si porta nella cella dove

era rinchiuso il cristo e comincia a uno

fra i dialoghi più drammatici della

storia da letterati drammatici nel senso

di un confronto di un confronto serrato

fra il grande inquisitore e il cristo

beh voglio leggere soltanto due bra un

piccolo brano

grande inquisitore ricomincia

rimproverare il cristo dicendogli tu hai

sbagliato tutto

tu ha liberato l’uomo gli hai dato la

libertà non dovevi farlo perché

e il potere tu hai inviato le due

creature dando loro la libertà ma così

lei condannate all’infelicità e questo

amore odio chi ama davvero l’umanità ti

superbamente pretende l’impossibile o

che ne riconosce umilmente la debolezza

e si dispone a governarla ed ecco la

verità chi davvero ama l’umanità siamo

noi gli inquisitori coloro che hanno

risposto a tutte e tre le domande dello

spirito tentatore

ecco il segreto che non può essere

rivelato ad altri piatti al cristo che

del resto lo conosci da sempre tu e

sentirlo dalle labbra mi ascoltano

dunque noi non siamo con te siamo con

lui

ecco il nostro segreto

il grande inquisitore dice quindi al

cristo tu hai voluto dare all’uomo la

libertà ma l’uomo non è in grado di

esercitarla correttamente siamo noi gli

inquisitori che attraverso i roghi

manteniamo l’ordine e teniamo in piedi

il potere costituito

perché questo è l’unico modo di

disciplinare socialmente la libertà non

ci sono altre strade

tu hai sbagliato tutto e noi non siamo

con te siamo con lui

intendendo con l’unico piante un potere

opposto a quello del cristo quindi c’è

in questo brano da un lato un potere che

rimane occulto che rimane con un segreto

per i comuni come dire sudditi c’è una

visione

come dire antropologica dualista da

quanto i suoni sommersi coloro i quali

devono sottostare ad un potere che sa la

verità ma non la vita

e dall’altro ci sono gli illuminati

quelli che conoscono la verità

e proprio perché la conoscono devono

esercitare il potere in quel modo

ora cosa ha voluto dire il dostoevskij

molti pensano che chi sia stato in

qualche modo profetico della società

massificata da pensiamo al totalitarismo

che cos’è il totalitarismo un potere

totale che pretende di avere la potere

il potere sulle coscienze degli

individui l’autoritarismo consistenti

dice fai quello che io ti dico di fare

totalitarismo e un gradino ulteriore si

dice

pensa quello che io ti dico di pensare e

conseguentemente fai quello che io ti

dico di fare che questo è per alcuni il

messaggio profondo nel dostoevskij cioè

gli avrebbe in qualche modo con spirito

profetico anticipato la massificazione

lo schiacciamento dell’individuo nei

confronti di un potere sempre più come

dire totalizzante e totalitario ora

questo brano

suscitando poi mi piacerebbe sapere cosa

ne pensano gli studenti o di altre

ospiti suscita in noi una profonda che

dire consapevolezza quella che la

libertà è sempre in qualche modo una

conquista

in ogni modo dopo che il grande

inquisitore ha fatto a sua requisitoria

nei confronti del cristo cosa cosa

risponde il cristo il questo non dice

niente

c’è questo silenzio del cristo il quale

lo fissa intensamente nei negozi

poi si avvicino a lui dice dostoevskij

chi diede un bacio sulle labbra

quel punto il grande inquisitore per un

attimo sembra vacillare

e lo lascio andare via dice vai vai e

non tornare più quindi ecco si chiude

così questo brano che ci lascia sgomenti

per l’intensità drammatica per la

capacità profetica per l’intensità e da

questo di assolutamente incredibile che

ogni giorno ogni volta che lo leggiamo a

seconda del contesto in cui lo leggiamo

a seconda del nostro stato d’animo

sembra darci delle risposte nuove

ecco perché la cultura è qualcosa che

nutre

ecco che i classici come la musica

classica nutrono ora

in questo periodo ci troviamo in un

momento in cui la scienza e la politica

sembrano sovrapporsi

delle diceva che la scienza come

l’economia appartiene al regno dei mezzi

la politica al regno dei fini

quindi questa coincidenza fra due cose

che devono essere quantomeno parallele

con un grado di sopravvivere sopra

reazione della politica rispetto alla

scienza qualcosa non dobbiamo mai

dimenticare ho letto qualche giorno fa

su repubblica un intervento di gustavo

zagrebelsky che di questo parlava un

facendo delle osservazioni che sono a

mio avviso condivisibile condivisibile

gustavo zagrebelsky e professore di

fisica sociale del professore emerito è

stato anche presidente della corte

costituzionale che il nostro organo

politico proprio tre sue funzioni quella

di una sorta di controllo della

conformità delle liti la costituzione e

cioè cosa diceva che scienza politica e

tecnica

posso devono essere in qualche modo

legate ma tenuti assieme da cosa della

cultura

perché se la scienza prende il posto

della politica e pericoloso

noi ricorrenti riportava al brano di

primo levi che descriveva la efficacia

el efficienza funzionalità macchine dei

cambi concentramento per erano destinate

alla morte e quindi dobbiamo mai perdere

di vista il fatto che scienza politica e

tecnica devono essere con tensione dalla

cultura

oggi noi ci troviamo in un contesto

ordinamentale dove abbiamo stabilito con

la costituzione che un po il patto che

ci lega e ci sono delle cose che non si

possono decidere cioè la scienza può

decidere ma ci sono delle cose che non

possono essere lecite la libertà ei

diritti umani

e quindi in ogni momento della nostra

vita

se siamo cittadini consapevoli dobbiamo

sempre ricordarci che libertà e diritti

umani non possono essere oggetto di

alcuna forma di compressione ovviamente

non faccio riferimento alla situazione

attuale dove ovviamente delle

limitazioni non più che un potere

politico deve portare il buon senso

purtroppo ci troviamo in un contesto

dove una limitazione dovremmo essere noi

stessi ad arce la dobbiamo essere noi

stessi a capire che vanno rispettati i

regolamenti ma allo stesso tempo non

dobbiamo mai perdere di vista la

necessità di riflettere capire che fare

tutte le riflessioni che teniamo

riteniamo opportune su qualsiasi comando

giuridico in qualsiasi momento e in

qualsiasi epoca per qualsiasi noi siamo

tradire soggetti oriente a un tempo

limitato a un po come la mia session che

sta per finire però dobbiamo sempre

mantenere viva la necessità di batterci

per pure in cui crediamo e soprattutto

non dobbiamo mai perdere di vista la

necessità di essere colti essere molti

non per fare sfoggio io ho letto questo

del no di coltivare noi stessi

attraverso la lettura attraverso come

dire gli strumenti è certa a

disposizione la tecnologia perché no

quindi diciamo di armi tostati era

soprattutto una riflessione sulla

costituzione in un tempo di crisi

voglio spendere giusto qualche altra

parola su un concetto di costituzione

anche alla luce di quanto ci siamo detti

io penso questo che la costruzione ma

più che al più

precisamente il diritto nascono come

limite alla forza una soluzione ha senso

se i cittadini ci credono se la fanno

propria e se la consapevolezza della

difesa delle libertà individuali e dei

diritti e anche dei doveri

viene sempre più percepita con una sorta

di verità dai consociati

io ricordo sempre quella frase di strani

star e starlet tutti gli dei

furono immortali è un ossimoro cosa vuol

dire chi dei furono i mortali erano

immortali quando quando qualcuno ci

credeva se le persone non ci credono più

idee comprare ecco la stessa cosa vale

per i diritti per le libertà ci dobbiamo

credere perchè in qualsiasi momento

potremmo non crederci invece il miracolo

del diritto oltre il diritto costruzione

è proprio quello che una società che si

organizza e si dà una disciplina che si

dà delle regole le costituzioni ho un

concetto tra il rat storicistico nascono

vivono e muoiono le costituzioni si

posso cambiare si possono cambiare però

quello che a mio avviso non dobbiamo mai

perdere di vista e la necessità di

avere sempre tele sempre bene a mente la

l’importanza della libertà e dei diritti

ecco io avevo promesso che avrei finito

un po prima di intervento per consentire

agli studenti di fare delle domande

dovevo parlare fino a meno sono le

quindi se ci sono delle domande io

rispondo volentieri così può agire

ecco in quest ottica di condivisione

condivido un po anche i vostri dubbi e

proverò magari a soldier di grazia

Italiano (generati automaticamente)