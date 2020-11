Bomba alla stazione di benzina di Rovigliano: c’è l’inchiesta sull’esplosione

Dalle immagini della videosorveglianza si nota un uomo che scavalca il cancello e scappa prima del boato. È stata una bomba ad innescare l’esplosione di ieri sera ad una pompa di benzina a Rovigliano, come scrive anche il Corrierino.

Torna l’incubo racket a Torre Annunziata. E’ stata un ordigno a causare l’esplosione alla stazione Gpl di via Ercole Ercoli a Rovigliano. Gli uomini del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal primo dirigente Claudio De Salvo, stanno indagando su quanto avvenuto ieri sera intorno alle 23 in una zona di confine con Castellammare. Gli inquirenti hanno notato dalle immagini esaminate la presenza di un uomo, che scavalca il cancello poco dopo le 22 e piazza un oggetto, probabilmente una bomba carta, nei pressi della colonnina del gpl e poi scappa. Qualche minuto più tardi l’esplosione. A questo punto continua l’inchiesta per individuare i responsabili del raid incendiario.