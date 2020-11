Black friday da Capri Watch: sconti fino al 70% + 20% su tutti gli articoli fino a domenica

Costiera Amalfitana-Penisola sorrentina. Anche Capri Watch lancia le sue offerte per il Black friday. Da oggi 27 novembre fino a domenica, sconti fino al 70% + sconti del 20% su tutti gli articoli. Un’occasione davvero imperdibile. Eleganti, raffinati, adatti a ogni momento: sono tante le caratteristiche dei magnifici orologi di Capri Watch.

I segnatempo del marchio di Silvio Staiano fanno la differenza per i loro dettagli, la qualità e la bellezza infinita. Decine di rivenditori in tutta Italia e anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano e al Giappone. Capri Watch è famosa worldwide per i suoi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza.

E dopo anni di esperienza e di successi nel mondo dell’orologeria, poco fa Capri Watch ha debuttato anche nel mondo delle calzature. “Ho seguito il mio cuore, senza esitare, come ho sempre fatto nella mia vita”, ha raccontato Silvio Staiano sul sito ufficiale del marchio. La passione che risale all’infanzia, la travolgente energia, la conoscenza del mondo dell’orologeria maturata durante una esperienza ventennale, l’innato senso estetico ed un marketing spinto ed innovativo sono il ‘cocktail’ vincente di questa iniziativa che lui stesso definisce “un sogno ad occhi aperti”.

Con il supporto di un consolidato team di validi collaboratori, tra cui emergono Valeria che si occupa del “Customer Care” (l’assistenza post vendita è il fiore all’occhiello dell’azienda), Capri Graphic e Fabio Federico per la grafica pubblicitaria, e la sorella Alba che cura l’immagine del marchio presso i clienti rivenditori, l’imprenditore caprese è riuscito a creare un’impresa di successo, cresciuta costantemente dal 1995, fino a diventare uno status symbol e affermarsi ai vertici dell’orologeria fashion italiana.